"Год Низами" будет отмечаться в рамках ИСЕСКО - министр культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - "Год Низами" будет масштабно отмечаться в рамках ИСЕСКО.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе брифинга в Университете АДА сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

"В рамках объявленного в Азербайджане в 2021 году "Года Низами" будут проведены мероприятия и в рамках ИСЕСКО. Уверен, что это сыграет исключительную роль в доведении до мировой общественности вклада Низами Гянджеви в исламский мир", - добавил Анар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)