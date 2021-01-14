Работы по реставрации памятников сначала будут начаты в городе Шуша - министр культуры

БАКУ /Trend/ - Начинать работы по реставрации на освобожденных территориях надо с памятников мирового значения. В первую очередь реставрационные работы будут проведены в Шуше.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал министр культуры Анар Керимов, передает в четверг Trend.

Министр отметил, что после будут отреставрированы памятники в Агдамском, Физулинском и других районах. Однако для этого, в первую очередь, необходимо разминировать эти территории.

"На освобожденных территориях продолжаются работы по инвентаризации. Уже получены сведения по шести районам. Согласно актуальной на сегодня информации, на этих территориях находятся 399 учреждений культуры, а также найдено 372 исторических и культурных памятника, из них 195 расположены в Шуше", - уточнил Анар Керимов.

Министр также сообщил, что полученные сведения систематизируются.

"В связи с этим в министерстве разрабатывается дорожная карта. К процессу предусматривается привлечь как местных, так и зарубежных экспертов", - добавил Анар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева.)