Названы причины пыльной мглы в Баку

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о том, что на территорию страны под воздействием юго-западных ветров вошли трансграничные пылевые массы.

Как сообщили в четверг Trend в Службе, согласно информации, полученной с недавно установленных автоматических станций мониторинга, количество пыли в Баку в течение дня было в полтора раза выше нормы. В Гяндже данный показатель был в 4,5-5,1 раза выше нормы днем, а сейчас в 1,7 раза больше нормы.

В службе отметили, что в результате преобладающих юго-западных воздушных течений 15 января количество пыли в воздухе будет несколько выше нормы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)