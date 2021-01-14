Ждущие с нетерпением "Великого возвращения" готовы жить даже в палатках, лишь бы вернуться в Лачин - репортаж Trend из Тахтакёрпю

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - Лачинцы, которые на протяжении 29 лет были вынуждены жить в изгнании, ждут того дня, когда вернутся на свои земли. Они намерены работать добровольно в тех местах, где армяне не оставили даже камня на камне. Люди поселились в селе Гарыгышлаг, названном в честь своего села в поселке Тахтакёрпю Агджабединского района.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в гостях у семьи, которая больше не является вынужденно переселенной.

Радость возвращения Лачина уже давно заставила их забыть о страданиях, которые они пережили за эти годы. С освобождением родных земель от армянской оккупации они ждут указания государства о "начале Великого возвращения". Эти семьи, которые годами жили в землянках, домах из тростника, в финских домах, согласны поехать в Лачин, даже если будут вынуждены жить в палатках. Они верят, что их разрушенные села в Лачине в скором времени будут обустроены.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)