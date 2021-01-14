Приложения с наших телефонов следят за нами? - детали скандала вокруг Whatsapp

БАКУ /Trend/ - Передача информации о пользователе мессенджера WhatsApp в Facebook вызвала много споров.

Как передает в четверг Trend, эти споры также подняли вопрос о безопасности мобильных приложений среди людей.

Безопасны ли WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram и другие приложения, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни?

Исследования показывают, что нельзя однозначно утверждать, что эти приложения безопасны и в каких формах используется личная информация пользователей.

В первую очередь, это связано с тем, что политика конфиденциальности этих программ разная, и она не разглашается.

Общая картина такова, что личная информация пользователей собирается и обобщается с помощью этих приложений, поэтому возникают определенные опасения относительно того, что эта информация позже может быть использована против самих людей, общества и страны.

Скандал вокруг WhatsApp можно охарактеризовать, как составную часть всего этого процесса. Единственная разница в том, что WhatsApp открыто признал использование данных отдельных пользователей с их же формального разрешения. Однако нельзя утверждать, что другие программы не поступают таким же образом, ведь многие компании в социальных сетях не раскрывают свою политику конфиденциальности.

Поэтому некоторые страны, руководствуясь вопросами национальной безопасности, начали создавать собственные приложения, чтобы отказаться от общей практики.

В качества примера можно привести братскую Турцию. После скандала с WhatsApp официальные лица Турции, в том числе президент Эрдоган, заявили об отказе от использования этого приложения. В знак протеста против политики конфиденциальности WhatsApp в турецком сегменте Twitter было сделано сотни тысяч твитов с хэштегами #DeletingWhatsApp и #WhatsAppSiliyoruz.

Протесты против WhatsApp не ограничились Турцией, даже Илон Маск, основатель и владелец Tesla и Space X, призвал людей прекратить пользоваться этим мессенджером.

Скандал вокруг WhatsApp вызвал и другие вопросы.

Как другие приложения социальных сетей соблюдают правила использования личной информации?

Многие из нас сталкивались с этой ситуацией. Например, после просмотра видео или рекламы в Instagram, Facebook, YouTube или в других приложениях, позже, при переходе на другую программу, появлялись похожие рекламные объявления или аналогичные публикации.

Но как это возможно, если все эти платформы соблюдают политику конфиденциальности?! И как эта политика регулируется международными нормами?

По правилам запрещен сбор информации о расе, религии, политике, здоровье людей. Но нет органа или международной организации, которые препятствовали или контролировали бы сбор данной информации социальными сетями.

Время от времени появляются свидетельства того, что социальные сети собирают информацию о пользователях.

Так, в 2018 году произошел скандал по поводу сбора пользовательских данных Facebook. Согласно фактам, Facebook передал эту информацию Cambridge Analytica, которая использовала ее на президентских выборах в США. В результате суд оштрафовал Facebook на пять миллиардов долларов.

Если провести небольшое расследование в медиа, то можно удостовериться в том, что на самом деле таких скандалов намного больше.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)