В Азербайджане выдвигаются предложения об уступках при проведении экзаменов

БАКУ /Trend/ - Выдвигаются предложения об уступках при проведении экзаменов, но не стоит забывать, что нынешний период пандемии требует от нас более ответственного отношения к образованию

Об этом сказал завотделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в декабре прошлого года был подписан приказ о проведении экзаменационной сессии. Сессия будет проведена в режиме онлайн в течение 4 недель: "Экзамены начали проводиться онлайн с последнего семестра прошлого года. Раньше экзамены больше проводились письменно, однако в условиях пандемии они в основном перешли в устную форму. После пандемии, возможно весной или в последующем семестре, экзаменационная сессия будет проводиться в традиционном формате".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)