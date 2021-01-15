В Азербайджане ведется учет преподавателей, злоупотребляющих дистанционным обучением

БАКУ /Trend/ - В стране есть учителя, которые допускают случаи злоупотребления в рамках процесса дистанционного обучения. Эти моменты будут приняты во внимание во время продления контрактов с такими преподавателями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на онлайн-мероприятии "Организация обучения и экзаменов в условиях пандемии" сказал проректор по учебной работе Азербайджанского государственного педагогического университета Эльдар Асланов.

По его словам, также ведется учет преподавателей, которые не подключаются к дистанционному образованию.

"Мы фиксируем такие факты, они будут учтены в будущем. Есть и случаи злоупотребления сложившейся ситуацией со стороны студентов. Однако это больше всего навредит им самим в плане становления профессиональными кадрами", – добавил Эльдар Асланов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)