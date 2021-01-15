В центрах "Служба ASAN" для раненных в ходе Карабахской войны и семей шехидов организована особая служба

БАКУ /Trend/ - В центрах "Служба ASAN" для лиц, получивших ранения в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, и семей шехидов организована особая служба.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, благодаря этому лица из вышеуказанных категорий смогут воспользоваться услугами в Центрах вне очереди.

Данная служба относится к соответствующим делам в связи с самими ранеными и членами семей шехидов, включая выдачу свидетельства о праве на наследство и другой сопутствующей документации.

Целью нововведения является проявление особой заботы о тех, кто ценой своей жизни или здоровья подарил нам Победу, тем самым показать, что они всегда в центре внимания нашего народа.

В течение месяца в общей сложности было удовлетворено 236 обращений от 101 раненого и 135 членов семей шехидов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)