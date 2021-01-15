При поддержке Фонда "YAŞAT" успешно прооперированы участники Отечественной войны, получившие тяжелые ранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" предпринимает важные шаги в направлении восстановления здоровья участников Отечественной войны, получивших тяжелые ранения.

Как передает в пятницу Trend, получившие в войне тяжелые ранения Шираз Джафарли, Галандар Мамедов и Руфат Исмаилов при поддержке Фонда "YAŞAT" прошли необходимое обследование и были успешно прооперированы.

Фонд будет держать под контролем их состояние здоровья до полного выздоровления. Желаем всем раненым скорейшего исцеления!

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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