В 5 городах и 12 районах Азербайджана отменяются SMS-разрешения

БАКУ /Trend/ - В 5 городах и 12 районах Азербайджана с 00:00 часов 18 января 2021 года отменяются SMS-разрешения.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, с 00.00 часов 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения SMS-разрешений, разрешений с портала icaze.e-gov.az и по служебному удостоверению для покидания места жительства.