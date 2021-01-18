Применяемая в Азербайджане вакцина самая безопасная и эффективная - Огтай Ширалиев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Азербайджан в числе ведущих стран, где сегодня началась вакцинация.
Об этом на пресс-конференции в понедельник сказал министр здравоохранения Огтай Ширалиев, сообщает Trend.
По словам министра, было изучено мнение специалистов в связи с вакцинацией, и в Азербайджане применяется лучшая вакцина.
Ширалиев отметил, что эту же вакцину применяют и в Турции, она самая эффективная и безопасная
"Вакцинированные тоже могут заболеть, но в легкой форме. Вакцинация уже началась. Вакцина абсолютно безопасна, она протестирована в нескольких странах. По поручению Президента Азербайджана безопасность этой вакцины была проверена".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)