Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана о санкционных мерах в 2020 году

БАКУ /Trend/ - В Национальном совете по телевидению и радио Азербайджана рассказали о соответствующих санкциях, которые были введены против вещателей, нарушивших закон, что было установлено в результате регулярного мониторинга теле- и радиовещания.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальном совете, в прошлом году соответствующими решениями Совета за допущенные нарушения было временно прекращено вещание таких телеканалов, как ARB, ATV, LİDER, SPACE, XƏZƏR.

В то же время, на основании статьи 428.11 Кодекса об административных проступках Азербайджана в отношении ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" (АЗТВ) был составлен административный протокол, и дело было направлено в соответствующий районный суд. Решением суда ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" было оштрафовано на сумму в размере 5000 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)