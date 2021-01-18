Высота волны на Каспии достигла 2,8 метров - служба гидрометеорологии
БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 21:00 18 января в Гедабеке, Губе, Шахдаге, Сарыбаше (Гах), Грызе выпал снег, Шамкире, Шахбузе, Гусаре шел дождь.
Скорость северо-западного ветра в Хыналыге составила 23 м/c, в Нефтчале - 20 м/c, в Ярдамлы, Тертере, Шамкире - 16 м/c. В Баку и на Абшеронском полуострове: на острове Гум ветер усилился до 18 м/c, острове Чилов до 16 м/c, острове Пираллахы до 16 м/c, в Баку до 15 м/c.
Согласно данным станции Нефтяные камни, высота волны на Каспийском море достигла 2,8 метров.
(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)
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