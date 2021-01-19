Уже вакцинированы 14 человек, их состояние в пределах нормы - главврач бакинской поликлиники
БАКУ /Trend/ - На сегодня в нашей поликлинике вакцинированы 14 человек.
Об этом во вторник сказала Trend главный врач городской поликлиники № 2 Сабаильского района Баку Севда Асланова. По ее словам, состояние здоровья вакцинированных лиц в норме.
"Как известно, процесс вакцинации был начат вчера. В первую очередь вакцинацию, как главный врач, прошла я, а затем и наши работники. Уже 14 человек успешно привиты от коронавируса, никаких побочных эффектов не наблюдается.
Все вакцинированные - это работники поликлиники, и к концу недели 70-80 процентов персонала будут привиты", - добавила Севда Асланова.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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