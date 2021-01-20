Армяне уничтожили здание мавзолея Вагифа в городе Шуша - результаты мониторинга

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша армянами уничтожены здание музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа и десятки находившихся там экспонатов, сказали в среду Trend в Научно-исследовательском проектном институте "Азерберпа".

Отметим, что музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа - один из многих исторических памятников, подвергшихся армянскому вандализму. Комплекс был сооружен на территории, где находится могила выдающегося поэта, рядом с Джыдыр дюзю в городе Шуша. За время оккупации были уничтожены здание комплекса и находившиеся здесь экспонаты.

"Директор ЗАО "Научно-исследовательский проектный институт "Азерберпа" Тельман Керимли, специалисты института и другие соответствующие структуры провели мониторинг исторических и культурных памятников города для изучения их состояния. Было установлено, что многие историко-культурные памятники, находящиеся в городе Шуша, в том числе мавзолей Вагифа, утратили свой первоначальный вид. По указанию Президента Ильхама Алиева всем историческим памятникам в городе Шуша будет возвращен их первоначальный облик, здесь вновь будут проводиться Дни поэзии Вагифа", - сказали в НИИ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)