Если обучение велось в дистанционной форме, то и оценивание знаний должно проводиться также - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уровень образования во всем мире упал по причине пандемии коронавируса. Мы не хотим проводить мнимые проверки при оценивании знаний учащихся.

Как передает в четверг Trend, об этом касательно временных правил внутришкольного оценивания знаний в период особого карантинного режима сказала завотделом по содержанию, обучению и оцениванию по общему образованию министерства образования Вафа Ягублу.

Отметив, что в настоящее время обучение организовано по соответствующим стандартам, Ягублу сказала, что если обучение велось в дистанционной форме, то и оценивание знаний должно проводиться в той же форме.

"Мы знаем, что за этот период учащиеся не добились больших успехов в образовании. Но это оценивание крайне важно, чтобы узнать текущее состояние усвоения материала, а также для определения будущих направлений деятельности", - отметила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)