Банк Республика как один из ведущих банков страны внес свой вклад в экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий.

Банк оказал поддержку «Фонду Возрождения Карабаха» учрежденному Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым с целью обеспечения достойной жизни на освобожденных от оккупации территориях, проведения строительно-реставрационных и благоустроительных работ во всех сферах, а также поддержки безопасного проживания и устойчивого роста благосостояния населения.

Оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и народом, Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.