В Азербайджане может быть отменено требование о ношении при себе водительских прав

БАКУ /Trend/ - На весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет обсуждаться поправка в Кодекс об административных правонарушениях, связанная с вопросами обеспечения дорожной безопасности и правилами использования автомобильных дорог, сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с предлагаемой поправкой, устраняется требование иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы на автомобилль. Наличие этих документов проверяется сотрудниками Управления дорожной полиции при помощи бортовых компьютеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)