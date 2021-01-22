Процент использования электронных учебников повысился вдвое - Эмин Амруллаев
БАКУ /Trend/ - Процент использования электронных учебников повысился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, предварительно можно сказать, что за период пандемии навыки учащихся по самостоятельной учебе возросли. Министр также отметил, что невозможность проведения на фоне пандемии традиционного процесса обучения больше всего сказалась на эмоциональном состоянии учащихся младших классов.
"Все эти вопросы будут изучаться", - добавил Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны
К оценке ущерба на освобожденных территориях будут привлечены члены Общественного совета минэкологии Азербайджана
Возможность обучения школьников в дистантной форме сохранится и после 1 февраля - минобразования Азербайджана
PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов
Плотная комплектация классов может создать проблему с точки зрения эпидемиологической ситуации - Эмин Амруллаев
Участие народного артиста Мурада Гусейнова во "Встрече в Пекине" широко освещается в китайской прессе (ВИДЕО)
В Азербайджане может быть отменен штраф за повторное в течение дня нарушение правил стоянки и парковки
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов
«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания
Проект "Достлуг" позволит реализовать часть большого потенциала энергосотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном – французский эксперт
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft