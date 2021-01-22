Процент использования электронных учебников повысился вдвое - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Процент использования электронных учебников повысился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, предварительно можно сказать, что за период пандемии навыки учащихся по самостоятельной учебе возросли. Министр также отметил, что невозможность проведения на фоне пандемии традиционного процесса обучения больше всего сказалась на эмоциональном состоянии учащихся младших классов.

"Все эти вопросы будут изучаться", - добавил Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)