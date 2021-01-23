Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Только находясь в Шуше, отчетливо понимаешь, каким тяжелым путем наши военнослужащие добирались сюда.

Об этом в субботу сказал Trend находящийся в Шуше военный эксперт Руслан Имангулиев. По его словам, каждый военнослужащий, несущий службу на этих территориях, демонстрирует крайне высокий боевой дух.

"Смотря вниз с Джыдыр-дюзю, наглядно представляешь, как сражались наши доблестные воины. Ведь наши спецназовцы взбирались в Шушу именно по этим скалам.

Прибыв сюда, мы стали свидетелями совместной организации охраны данной территории военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана, Внутренних войск и сотрудниками МВД. Это вызывает чувство гордости. Когда общаешься здесь с военными, отчетливо проявляется их высокий боевой дух, причем не только в Шуше, но и в других местах", – подчеркнул Имангулиев.

Эксперт отметил, что Шуша в скором времени превратится в город с высоким уровнем развития.

"Жизнь в Шуше уже возвращается в нормально русло, исполнительные органы заняты выполнением своих обязанностей. Уже проводятся работы в области энерго- и водоснабжения, газового обеспечения, ремонта общественных зданий", – добавил Руслан Имангулиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)