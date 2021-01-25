В селах и поселках Азербайджана не зарегистрировано свыше 1300 детей

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане была проведена государственная регистрация 127 588 рождений детей.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава Службы реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции Азербайджана Рейхана Керимова, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, в роддомах в выездном порядке была проведена государственная регистрация 1401 ребенка: "К сожалению, в селах и поселках все еще есть дети, не взятые на государственный учет, их 1312, из этого числа обеспечена регистрация 1205, остальным оказана правовая помощь".

Керимова также добавила, что из 194 детей, привезенных из больниц и детдомов Ирака, 83 взяты на государственный учет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)