В Азербайджане число инфицированных COVID-19 за сутки понизилось до 57 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 273, скончались 11 человек, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 229 032 случая заражения коронавирусом, из этого числа 220 565 человек вылечились, 3 093 – скончались, число активных больных – 5 374 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 257 тестов, в целом за все время пандемии – 2 364 809 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)