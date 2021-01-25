Минкультуры подготовит План действий в связи с "Годом Низами Гянджеви"
БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании Кабинета Министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены предстоящие задачи и вопросы по выполнению поручений Президента Ильхама Алиева, данных в ходе совещания по итогам 2020 года под председательством главы государства.
Как сообщает Trend, поскольку 2021 год был объявлен Президентом Азербайджана "Годом Низами Гянджеви", министерству культуры было поручено разработать соответствующий план действий.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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