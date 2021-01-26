К психологической поддержке семей шехидов привлечены зарубежные специалисты - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание комиссии, созданной для оказания психологической поддержки военнослужащим, принимавшим участие в Отечественной войне, и семьям шехидов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Открывая заседание, министр здравоохранения Огтай Ширалиев рассказал об особой заботе главы азербайджанского государства о семьях военнослужащих, ветеранов и шехидов, организации психологической поддержки участникам войны, семьям шехидов.

Министр отметил, что психологическая поддержка военнослужащим оказывалась и в период войны.

По его словам, к этой работе привлечены и иностранные специалисты.

На заседании членам комиссии было поручено подготовить предложения в соответствии с направлениями деятельности, и в кратчайшие сроки представить их в минздрав.

(Текст: Кямаля Сеидова)