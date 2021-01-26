Продолжается разминирование освобожденных территорий Азербайджана - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Инженерные войска азербайджанской армии, как и другие рода войск, сыграли исключительную роль в Отечественной войне Азербайджана.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия за 44 дня освободила все оккупированные территории страны. В настоящее время инженерные роты выполняют задания на освобожденных территориях, как и другие подразделения азербайджанской армии: "Инженерные войска восстанавливают разрушенные территории, строят дороги, проводят работы по разминированию. Во время войны они расчищали дороги для продвижения азербайджанских войск. В настоящее время инженерные роты вместе с турецкими и российскими специалистами продолжают расчищать освобожденные территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)