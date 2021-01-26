БАКУ /Trend/ - Профинансирована плата за обучение свыше 20 членов семей шехидов.

Об этом в рамках авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли" Trend, сказал глава Фонда YAŞAT, участник Карабахской войны Эльвин Гусейнов.

Он сообщил, что в связи с этим вопросом проведены переговоры с соответствующими ведомствами и учебными заведениями, в результате которых достигнуты договоренности.

"Плата за обучение членов большинства семей шехидов была профинансирована самими учебными заведениями, а некоторых – Фондом YAŞAT", – уточнил Гусейнов.

Он также отметил, что при поддержке Фонда прооперировано 17 человек, в числе которых были и тяжелораненые участники боевых действий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)