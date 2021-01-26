В Азербайджане семьи шехидов и инвалиды обеих Карабахских войн будут обеспечиваться жильем параллельно

БАКУ /Trend/ - Обеспечение жильем лиц, зарегистрированных с первого января 2014 года по первое января 2020 года для его получения, а также обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов Отечественной войны будет осуществляться параллельно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал завотделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Бабек Гусейнов.

По его словам, список очередников, зарегистрированных с первого января 2014 года по первое января 2020 года, будет передан местными исполнительными властями министерству.

Напомним, что построенное для вынужденных переселенцев в Баку, а также других городах страны и готовое к заселению жилье будет передано на баланс министерства труда и социальной защиты населения. Затем с соблюдением принципа очередности эти квартиры и частные дома будут переданы семьям шехидов и инвалидам войны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)