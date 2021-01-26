Скоро мы увидим положительный эффект вакцинации - глава комитета по здравоохранению Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Специалисты добились значительного прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, уже более года охватившей мир. За короткое время разработаны эффективные вакцины от этого вируса. В целом вакцинация играет исключительную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Усилиями нашего государства была осуществлена закупка вакцин CoronoVAC китайской компании Sinovac и начат процесс вакцинации. Азербайджан - одна из первых стран, которая начала вакцинацию населения. Вакцина основана на традиционной, надежной и протестированной инактивной платформе. Вакцина CoronoVAC прошла клинические испытания в нескольких странах, является высокоэффективной, никаких побочных эффектов выявлено не было.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент), академик Ахлиман Амирасланов.

По его словам, больше недели как в нашей стране началась вакцинация населения от коронавируса. Согласно "Стратегии вакцинации от COVID-19 Азербайджана на 2021-2022 годы", в первую очередь планируется привить представителей группы риска с социальной и медицинской точек зрения. Академик уточнил, что основная цель этой стратегии - предотвратить пандемию коронавируса в нашей стране, снизить уровень заражения и смертности.

"Важность вакцинации заключается в защите от болезни путем создания в организме иммунитета против этой инфекции, в ограничении передачи инфекции другим, предотвращении смертей от этой болезни, таким образом снизить нагрузку на систему здравоохранения. Вакцина прошла клинические испытания в нескольких странах. Некоторые слои населения уже вовлечены в этот процесс. Судя по всему, никаких побочных эффектов не наблюдается. Считаю, что скоро мы увидим положительный эффект вакцинации",- добавил Ахлиман Амирасланов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)