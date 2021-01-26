В Азербайджане может быть рассмотрен вопрос создания частных охотничьих хозяйств

БАКУ /Trend/ - В настоящее время планируется организовать деятельность охотничьих хозяйств при Министерстве экологии и природных ресурсов совместно с частными предпринимателями. После того, как работа в этом направлении будет завершена, можно будет рассматривать вопрос о создании частных охотничьих хозяйств.

Об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Минэкологии Фирудин Алиев, передает во вторник Trend.

По его словам, частные охотничьи хозяйства должны создаваться на определенной базе.

"Заранее должна быть определена территория, создана инфраструктура, отвечающая определенным требованиям", – отметил Алиев.

Он также затронул вопрос любительской рыбалке в Азербайджане.

Начальник службы подчеркнул, что на любительскую рыбалку во внутренних водах и в Каспийском море каких-либо ограничений нет, и разрешается ловля до пяти килограммов рыбы.

"Однако если ловля превышает указанный лимит, то следует соблюсти определенные процедурные правила.

Желающим охотиться сначала нужно получить охотничий билет. Для этого необходимо обратиться в Службу ASAN. Затем они получают лицензию на охоту от местных властей", – уточнил Фирудин Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)