Глава комитета Милли Меджлиса о причинах повышения акцизной ставки на сигареты

БАКУ /Trend/ - Согласно предлагаемой в Налоговый кодекс Азербайджана поправке предусматривается повышение акцизной ставки на табачные сигареты и их заменители с 31 до 35 манатов за 1000 штук.

Как сообщает в среду Trend, данное предложение планируется вынести на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента).

По поводу вопроса высказался председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев. По его словам, данная мера принимается в рамках стратегии по борьбе с табакокурением, которая является одной из актуальных задач, стоящих сегодня на мировой повестке.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения приняла Конвенцию по борьбе с табакокурением, к которой присоединился и Азербайджан.

"Согласно этой Конвенции, каждая страна должна разработать национальное законодательство в направлении борьбы с табакокурением. Одно из направлений, предусмотренных в таком законодательстве, заключается в регулировании цен на табачные изделия. То есть цены должны быть на таком уровне, чтобы интерес людей к этой продукции снизился, в частности, чтобы они не были доступны для детей и подростков.

Для этого есть особая ценовая политика. Азербайджан в числе тех стран, где табачная продукция продается по самой низкой цене. Поэтому мы неоднократно поднимали данный вопрос, предлагали повысить акцизные ставки на табачную продукцию, а также запретить штучную продажу сигарет, чтобы ни дети, ни подростки не могли их покупать.

В данном контексте повышение ставки на акцизы соответствует Конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением, и в то же время вытекает из требований закона "Об ограничении использования табачных изделий". Наряду с этим мы должны усилить работу по просвещению и контролю, чтобы не допустить курения табачных изделий в закрытых помещениях и в других запрещенных местах", – добавил Муса Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)