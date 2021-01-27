Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 28 числа до утра 29 января ожидается северо-западный ветер, который временами будет усиливаться до 20-23 метров в секунду.
Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в регионах Азербайджана скорость западного ветра местами будет достигать 25 метров в секунду, 29 и 30 января в некоторых северных и западных районах пройдут осадки, выпадет снег.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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