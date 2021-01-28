Ректор Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с Президентскими стипендиатами (ФОТО)

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с Президентскими стипендиатами, которые поступили в БВШН в этом учебном году, набрав высокие баллы на вступительных экзаменах.

Поздравляя студентов, Эльмар Гасымов сказал, что согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2020\2021 учебном году», 22 студента Бакинской высшей школы нефти были удостоены Президентской стипендии.

Ректор подчеркнул, что эта почетная стипендия будет играть решающую роль как в образовательной жизни студентов, так и в их будущей карьере.

«Из 22 Президентских стипендиатов БВШН 11 выбрали специальность «Информационная безопасность», 10 - «Инженерия по автоматизации процессов» и 1 - «Химическая инженерия». Высшая школа занимает второе место среди вузов страны по количеству Президентских стипендиатов и является лидером по данному показателю в первой группе специальностей. Общее количество Президентских стипендиатов вуза достигло 172 человек. Самый минимальный балл полученный Президентскими стипендиатами БВШН в этом учебном году составил 683,9 балла».

Пожелав студентам новых успехов в учебе, жизни и будущей карьере, Э. Гасымов отметил, что нужно гордиться тем, что интеллектуальная молодежь Азербайджана выбирает для своей учебы именно Бакинскую высшую школу нефти.

Ректор также порекомендовал студентам постоянно совершенствовать свои знания и социальные навыки.

Затем участники встречи обменялись мнениями о ходе учебных занятий и подготовке к экзаменам.