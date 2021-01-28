На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 87 новых памятников истории и культуры

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана проводятся мониторинги для оценки состояния находящихся там памятников и культурных учреждений.

Об этом сказал и.о. главы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли, сообщает в четверг Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня проведены мониторинги 303 исторических и культурных памятников: "Большинство из них полностью разрушены. Кроме того, найдено еще 87 новых исторических и культурных памятников. Проведена оценка 461 культурного учреждения, в том числе музеев, Домов культуры, библиотек, из которых 212 билиотек и 199 Домов культуры полностью разрушены. Это еще не все зарегистрированные объекты, поэтому процесс продолжается. До сегодняшнего дня проведена регистрация почти 1100 памятников, большинство из которых полностью разрушено".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)