Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-восточный.

На Абшеронском полуострове ожидаются ночью - 4-7, днем - 9-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра дожди, на горных территориях возможен снег. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 0-5, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-4 градуса тепла, на высокогорных территориях - 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)