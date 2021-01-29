Минобразования Азербайджана о дистанционных уроках для посещающих школу учеников

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос о том, будут ли вновь проводиться дистанционные уроки в определенные дни недели в связи с возобновлением очной формы обучения с 1 февраля.

«Если классы не будут поделены на группы, то ученики будут приходить 5 раз в неделю».

Об этом в пятницу на вопрос Trend сказала завотделом по общему образованию Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, тогда все учебные часы будут проходить в очной форме: «Если класс делится на две группы, то это значит, что учебная нагрузка учителя, преподающего в этом классе, делится поровну между группами».

Ягублу добавила, что поскольку класс будет поделен на группы, то у преподавателя не останется часов для прохождения дополнительного урока, но в некоторых случаях вместо очных часов преподаватель может провести дистанционный урок: «Это зависит от выбора и возможностей школы и преподавателя. Если нет возможности проходить урок дистанционно, то можно воспользоваться телеуроками, которые проводятся для каждого класса дважды в неделю».

Напомним, что с 1 февраля в школах Баку, Сумгайыта и Абшерона, а именно, в начальных классах, подготовительных группах общеобразовательных школ и группах общинного типа страны частично начнется учеба. С этой даты в школу пойдут учащиеся 1-4 классов. В больших городах учащиеся будут ходить в школу трижды в неделю, в других регионах – 4-5 раз.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)