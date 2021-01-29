В Азербайджане к программе самозанятости привлечено 900 семей шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к программе самозанятости в порядке внеочередности привлечено свыше 1700 семей шехидов и участников Отечественной войны, из которых 900 – семьи шехидов, сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Привлеченные к программе семьи за короткое время обеспечиваются активами для создания малых хозяйств и предприятий по выбранным видам экономической деятельности.

Также оперативно были решены вопросы занятости 300 членов семей шехидов и участников Отечественной войны. Они обеспечены оплачиваемой работой общественного характера и в рамках программ по совместному финансированию части заработной платы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)