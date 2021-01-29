Влиятельные научные публикации также опровергают утверждения армян о названии и истории города Шуша – ученый (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - То, что армяне предъявляют территориальные претензии к Азербайджану, искажают исторические факты и предоставляют ложную и сфабрикованную информацию об азербайджанских территориях, не является чем-то новым. На протяжении более века наш ненавистный сосед не только выдвигает территориальные претензии, но и проводит политику оккупации и этнической чистки, а также озвучивает абсурдные заявления в отношении азербайджанских топонимов.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий Отделом историографии и источниковедения Института истории науки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по истории, доцент Зияд Амрахов.

По его словам, одно из таких абсурдных заявлений касается исторического азербайджанского города Шуша, освобожденного победоносной азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Историк отметил, что враг не может переварить освобождение города Шуша.

"В последнее время с армянской стороны звучат заявления в духе "Армяне сдали Шушу, она не была освобождена азербайджанскими солдатами". Даже имеют место бредовые высказывания типа "основоположниками города являются армяне" или "историческое название города не Шуша, а Шуши", или якобы во времена Царской России большинство население города было армянским.

А что говорят исторические факты о Шуше? Какова цель врага в том, чтобы "приуменьшить" героизм, боевой дух, проявленный победоносным азербайджанским солдатом при освобождении города? В произведении "Карабахнамелер", которое является одним из важных источников для изучения истории Карабахского ханства, также предоставлена обширная информация об истории города Шуша.

Отраженное практически во всех "Карабахнаме" совпадает с политическими событиями, происходившими в Азербайджане в XVIII веке. С этой точки зрения привлекает внимание исторические произведения "Карабахнаме" Мирзы Адигёзал бека и "История Карабаха" Мирзы Джамала Джаваншира. Первое произведение было написано в 1845 году на азербайджанском языке, а второе – в 1847 году на персидском.

Как передают авторы, зная, что Панахали-хан намеревается создать новую столицу, группа дворцовых служителей показали ему на высоте 1800-2000 метров над уровнем моря обладающее с трех сторон естественной защитой, покрытое лесом, окруженное обрывом с одной стороны и крутыми скалами с другой, напоминающее своеобразную природную крепость место. Основные требования по возведению крепости, ставшей в будущем столицей ханства, определил именно сам Панахали-хан", – сказал Зияд Амрахов.

По словам историка, Мирза Джамал Джаваншир пишет: "Несколько знающих и осведомленных людей хана пошли и осмотрели место и окрестности будущей крепости. После этого хан с несколькими приближенными приехал сюда, ознакомился с местностью и заложил фундамент новой крепости. Это был 1751-1752 годы от рождества Христова".

Амрахов подчеркнул, что это подтверждает и другой автор "Карабахнаме" Мирза Юсиф Карабахи, который писал, что в один прекрасный день в 1752 году Панах-хан заложил фундамент крепости Шуша. Как и видно, в местных источниках город упоминается как Шуша, а ее история начинается с 1751 - 1752 годов.

"Другим важным источником, связанным с названием и историей города Шуша, является "Кавказский календарь", издаваемый во времена царской России. Эти публикации издавались один раз в год в Тбилиси с 1845 по 1916 годы. В первом издании 1845 года, в котором содержится информация о политическом, экономическом и географическом положении на Южном Кавказе, мы также находим сведения о городах и дорогах Российской империи. Здесь сообщается, что название города – Шуша. В "Кавказском календаре" от 1852 года название города, входящего в Шамахинскую губернию и являющегося столицей бывшего Карабахского ханства, также приведено как Шуша, и его основоположником указывается Панахали-хан.

Во влиятельных мировых изданиях "Исламская энциклопедия" и "Британника" название города упоминается как Шуша, а не "Шуши", и его создание датируется 1752 годом. В целом, можно значительно расширить перечень источников, где сообщается, что название города именно Шуша.

Но какова тогда цель армян? Разумеется, вся их деятельность направлена на введение в заблуждение мировой общественности, а также на удержание своих граждан в заложниках фальшивой идеологии, показав им, что территориальные претензии к соседнему Азербайджану не прекратились, при этом приуменьшив доблесть и героизм азербайджанского солдата, прошедшего 44-дневный боевой путь. Как и отметил глава государства, во время Шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, и нам известно их число. Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили вражеских солдат, державших Шушу под оккупацией. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена?! Разумеется, все это очередная армянская провокация, направленная на воспрепятствование дипломатическим переговорам", – добавил Зияд Амрахов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)