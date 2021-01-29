ГЭЦ Азербайджана о датах приемных экзаменов (версия 2)

(первая версия в 11:19)

БАКУ /Trend/ - Приемный экзамен в магистратуру будет проведен 28 февраля.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, выпускные экзамены в 11-х классах, приемные экзамены (I этап) в вузы выпускников прошлых лет, тестовые экзамены по приему на госслужбу будут проведены в апреле.

Приемный экзамен (I шанс) в вузы, экзамен по азербайджанскому языку (I шанс) для учащихся общеобразовательных школ, преподавание в которых проводится на другом языке, тестовый экзамен по приему на госслужбу (I шанс) будут проведены в мае.

Выпускные экзамены в 9-х классах, приемный экзамен в колледжи после 9-го класса для выпускников прошлых лет, приемный экзамен (II шанс) в магистратуру, экзамен по азербайджанскому языку (II шанс) для учащихся общеобразовательных школ, преподавание в которых проводится на другом язык, тестовый экзамен по приему на госслужбу будут проведены в июне.

Аббасзаде добавила, что приемный экзамен (II шанс) в вузы будет проведен в июле: «Приемный экзамен в резидентуру (I этап, II шанс) пройдет в августе. В сентябре будут проведены выпускной экзамен (повторный осенний), тестовый экзамен по приему на госслужбу и приемный экзамен (II этап) в резидентуру

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)