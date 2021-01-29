В Азербайджане еще 399 человек выздоровели от COVID-19, заразились 142 лица

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом, вылечились - 399, скончались шесть человек, сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 229 935 случаев заражения COVID-19, из них 222 553 заболевших вылечились, 3 119 человек скончались, число активных больных – 4 263 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 342 теста, в целом за все время пандемии – 2 394 476 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)