Учителям старше 50 лет рекомендуется пройти вакцинацию - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Сегодня не идет речи о массовом тестировании учителей на коронавирус. Это делается в случае массового заражения в школе.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

"Но рекомендуется, чтобы учителя в возрасте старше 50 лет прошли вакцинацию. Вакцинация проводится на добровольной основе, однако учителя должны серьезно подойти к этому вопросу. Вакцинация спасает человечество от многих проблем", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)