В Азербайджане от COVID-19 выздоровели еще 407, заразился 131 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 407, скончались семь человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 230 066 случаев заражения COVID-19, из них 222 960 человек вылечились, 3 126 - скончались, число активных больных – 3 980 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 7 244 теста, в целом за все время пандемии – 2 401 720 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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