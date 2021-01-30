В Азербайджане от COVID-19 выздоровели еще 407, заразился 131 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 407, скончались семь человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 230 066 случаев заражения COVID-19, из них 222 960 человек вылечились, 3 126 - скончались, число активных больных – 3 980 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 7 244 теста, в целом за все время пандемии – 2 401 720 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова)