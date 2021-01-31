Все должны пройти вакцинацию, чтобы не потерять еще больше близких людей из-за COVID-19 – Призыв от специалиста

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что наряду со многими странами в Азербайджане тоже начался процесс вакцинации. Государство, выполнив свои обязательства по этому вопросу, обеспечило своевременную доставку вакцин в страну. Теперь главный вопрос состоит в том, чтобы население, осознавая свою ответственность, серьезно подходило к вакцинации и активно участвовало в процессе.

Об этом сказала в воскресенье Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

Она отметила, что количество заражений COVID-19 в стране значительно снизилось по сравнению с тем, что было 1-2 месяца назад. Однако люди не должны расслабляться. Население должно продолжать строго соблюдать требования карантинных правил, а также быть вакцинировано в поэтапной форме в соответствии с принятой стратегией.

Подчеркнув, что вакцинация – это шаг, предпринятый во имя здоровья людей, специалист добавила, что на начальном этапе к этому процессу были привлечены медицинские работники. На следующем этапе планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет:

"В настоящее время вакцинация проводится успешно, и по существующим правилам данный процесс в нашей стране носит добровольный характер. Однако это не означает, что население должно относиться к этому легкомысленно. Все здоровые и не имеющие противопоказаний должны быть вакцинированы, так как это защищает человека от заражения. Мы не должны забывать о недавних и продолжающихся смертях. Посмотрите, сколько людей потеряли своих близких и друзей из-за COVID-19! В то время мы не могли ничего сделать для их спасения. Но сейчас есть вакцина, и это наш самый большой шанс в нынешней ситуации. Чтобы не потерять еще больше близких и избавиться от пандемии, нам нужно пройти вакцинацию".

Абдиева добавила, что COVID-19 – очень заразный вирус. Новый штамм вируса имеет более высокую заразность, чем нынешний, и быстрее распространяется.

По мнению специалиста, 91-92 человека из каждых 100 человек, получивших вакцину против COVID-19, будут полностью защищены от вируса, а остальные если даже заразятся, то в легкой форме. Однако людям, прошедшим вакцинацию, не следует расслабляться и после процедуры необходимо продолжать соблюдать строгие меры предосторожности. Это связано с тем, что вакцина не защищает от вируса сразу после введения – только через некоторое время в организме начинают вырабатываться защитные вещества.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Надир Насиров)