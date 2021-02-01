В Азербайджане прием документов по переводу студентов продлится до 7 февраля

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начинается процесс перевода студентов, а электронный прием документов будет продолжен до 7 февраля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Перевод студентов из местных и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, а также перевод студентов местных колледжей и обучающихся по уровню магистратуры осуществляется посредством портала transfer.edu.az На портале можно выбрать учебное заведение, в которое студент хочет перевестись. Для этого нужно внести необходимую информацию и выяснить, соответствует ли она критериям перевода.

Отметим, что созданный минобразования портал transfer.edu.az служит упрощению и прозрачности процесса перевода студентов. С начала работы портала и по настоящее время осуществлен перевод более 9 тысяч студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)