Завтра в Азербайджане будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный.

На Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью ожидаются 1-6, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на высокогорных территориях - 5-10 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)