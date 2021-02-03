Минобразования Азербайджана о прохождении учащимися школ медосмотра в поликлиниках
БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана прокомментировали сообщения о том, что учащиеся школ направляются в поликлиники для прохождения медосмотра.
Как сообщает Trend, заведующий отделом по связям с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарат Валехов отметил, что распространенные в социальных сетях аудиозаписи школьников, идущих в участковые поликлиники для прохождения медицинских осмотров, не соответствуют действительности.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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