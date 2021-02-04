Экс-министр Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности – СГБ (версия 2)

(первая версия в 14:22)

БАКУ /Trend/- Экс-министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов привлечен к уголовной ответственности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Службы госбезопасности Азербайджана.

В Службе государственной безопасности Азербайджана были расследованы факты злоупотребления и ненадлежащего выполнения Салимовым Муслимом Январ оглу своих полномочий во время его работы на должности министра труда и социальной защиты населения Азербайджана по организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлению государственного контроля над деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения и допущению многочисленных случаев злоупотребления .

В ходе уголовного дела, возбужденного на основании собранных материалов, было установлено, что Салим Муслимов намеренно корыстно использовал служебные полномочия с целью получения незаконных привилегий.

Также установлены обоснованные подозрения в истребовании и получении Салимовым части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполнявшим работы по строительству и ремонту частных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах, с использованием в качестве посредников подчиненных ему должностных лиц.

Также была получена информация о том, что Салим Муслимов неоднократно брал взятки в крупных размерах за результаты проверок, проводимых Госслужбой трудовой инспекции министерства во время строительства и реконструкции объектов производственного, социально-бытового и другого назначения, по факту соблюдения требований охраны труда и выдачи разрешений на их эксплуатацию.

Также подтверждены подозрения в том, что он неоднократно получал от каждого руководителя различных территориальных филиалов от 10 до 30 тысяч манатов в виде взяток за результаты проведенных проверок.

Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)