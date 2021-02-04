Состояние гитариста Рафига Гусейнова относительно стабилизировалось – Бакинский оздоровительный центр

БАКУ / Trend/ - Лечение известного гитариста Рафига Гусейнова (Рамиш) продолжается, сообщили в четверг Trend в Бакинском оздоровительном центре, где он проходит лечение.

В медучреждении отметили, что в результате обострения хронических заболеваний у народного артиста Азербайджана, известного гитариста Рафига Гусейнова (Рамиш) возникли серьезные проблемы со здоровьем. 28 января он был госпитализирован в Бакинский оздоровительный центр по линии Фонда Гейдара Алиева: "Рафиг Гусейнов поступил в Центр в очень тяжелом коматозном состоянии в связи с печеночной недостаточностью и рядом других заболеваний. Пациент был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В результате интенсивного лечения его состояние относительно стабилизировалось, сознание проясняется. В настоящее время, несмотря на продолжающееся лечение, его состояние все еще оценивается как средней тяжести», – говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)