Минобразования Азербайджана привело статистические данные по "Виртуальной школе"

БАКУ /Trend/ - Учителя и студенты широко используют возможности, предоставляемые "Виртуальной школой", крупнейшей национальной онлайн-платформой в стране, для обеспечения качественной организации, интерактивности и непрерывности обучения.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, согласно статистическим данным за январь 2021 года, на платформе в целом 1 014 743 человека использовали модули домашних заданий и оценивания. За отчетный период 830 150 человек пользовались платформой на азербайджанском языке. Помимо этого интерактивной доской во время уроков воспользовался 201 771 человек, службой электронной почты - 343 764, службой "Электронное хранилище" - 224 459 человек.

За указанный период программой Word через платформу воспользовались 132 900, программой Excel - 30 627, PowerPoint - 65 233 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)