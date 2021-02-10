Детсады Баку готовы к открытию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Детсады Баку завершили подготовку к открытию, сообщили в среду Trend в Исполнительной власти Баку.

В связи с улучшением санитарной ситуации в результате мер, проводимых в стране против пандемии коронавируса, с 15 февраля открываются государственные и частные детские сады Баку. Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов г. Баку организовало соответствующие подготовительные мероприятия, во всех детсадах проведены дезинфекционные работы. Персонал проинструктирован о работе в текущих условиях.

Все детсады обеспечены медицинскими масками, перчатками, приборами, измеряющими температуру, дезинфекционными растворами. На входе в каждый детсад установлен дезинфектор, будет измеряться температура у персонала и детей. В конце недели во всех детсадах будет проводиться дезинфекция.

В преддверии открытия детсадов прошли совещания в формате видеоконференции под председательством главы аппарата ИВ Баку Эльгина Габибуллаева с участием заведующих детсадами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)