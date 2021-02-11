Еще один участник Отечественной войны Азербайджана привлечен к программе самозанятости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения привлекло участника Отечественной войны, жителя Астаринского района Гулиева Эльдара Фарзали оглу к программе самозанятости, сообщает в четверг Trend.

Сотрудники министерства посетили Гулиева, проинформировали его о том, что будет проведена медицинская оценка состояния его здоровья, и в случае назначения группы инвалидности, ему будет предоставлено единовременное пособие, а также назначена ежемесячная соцвыплата.

Также было изучено социальное положение семьи, в ходе чего стало известно, что мать участника войны получает ежемесячную пенсию и стипендию как инвалид первой группы, а его супруга в настоящее время не работает. По ее желанию, она была привлечена к программе самозанятости для создания малого предприятия по производству мучных изделий. После подготовки бизнес-плана супруга участника войны будет обеспечена необходимыми активами для начала работы.

(Текст: Кямаля Сеидова)